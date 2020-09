Concorsi dogane 2020/2021: 1.226 nuove assunzioni

Risulta essere in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo bando di concorso pubblico dell’Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli 2020-2021 per 1.226 nuove assunzioni totali, di cui alcune già previste entro fine anno. In realtà, i concorsi sono due.

Concorsi dogane 2020/2021

I bandi sono rivolti sia a laureati che diplomati e riguarda diverse figure professionali. Dovrebbero essere suddivisi in due, ripartiti tra 766 posti e 460. Eccoli:

Concorso per 766 posti per il profilo di Funzionario livello C (concorso per laureati)

Concorso per 460 posti per il profilo di Assistente Amministrativo livello D ( concorso per diplomati)

Le figure ricercate, nello specifico, sono le seguenti:

70 funzionari esperti nel settore delle relazioni internazionali;

140 esperti in analisi quantitative statistico-matematiche e gestione dei dati;

145 ingegneri;

15 architetti;

150 chimici;

86 esperti informatici;

80 analisti di mercati finanziari;

50 esperti per uffici legali e al contenzioso;

100 esperti amministrativi e contabili per attività ispettive e accertamento;

20 interpreti;

50 assistenti di supporto attività di accertamento accise.

Come inviare la propria candidatura

Bisogna attendere ancora diversi giorni prima che la pubblicazione sia ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale. Non appena sarà disponibile, sarà possibile anche visionarla sul nostro sito. Pertanto, restate sintonizzati per aggiornamenti.