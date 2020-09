Lavora da Amazon, le figure ricercate in smart working

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Amazon offre opportunità di lavoro da casa. Vediamo come funziona e quali figure sono ricercate.

Amazon e il lavoro da casa: le figure ricercate

Tra i servizi che Amazon Inc. offre spicca Amazon Prime, che permette di ricevere i prodotti più rapidamente, poi c’è Amazon Studio, che distribuisce fumetti, film e serie tv attraverso Amazon Video, e la piattaforma di self-publishing per ebook Kindle Direct Publishing.

L’azienda Amazon Inc. conta su milioni di dipendenti che vengono inseriti in un ambiente dinamico e giovane dove poter contribuire attivamente e acquisire costantemente nuove competenze, grazie anche a Career Choice, il programma di formazione che anticipa fino al 95% dell’importo di rette e costi associati alla partecipazione dei dipendenti a tempo indeterminato a corsi riconosciuti a livello nazionale, a cui finora hanno partecipato circa 2mila dipendenti in 8 Paesi diversi.

Amazon Inc. possiede anche alcune posizioni virtuali, ossia opportunità lavorative da remoto: attualmente ne ha aperte 3 in Italia, ecco quali sono e come candidarsi a queste offerte di lavoro.

I profili che Amazon selezione per lo smart working

Graduate Responsabile di Produzione – Area Manager – Leadership Program

Early Life – Circle Manager

Senior Expansion Program Manager

Come candidarsi

I candidati, laureati e con esperienza, che volessero rispondere ad una delle sopra citate offerte, possono andare sul sito Amazon.jobs alla sezione “Posizioni virtuali“, selezionare quella di maggiore interesse e cliccare su “Candidati ora“. Saranno ricontattati i profili ritenuti più in linea con le posizioni in oggetto.