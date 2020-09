Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato una donna romana di 55 anni con l’accusa di evasione.

I fatti

La donna, che doveva rimanere in casa perché sottoposta agli arresti domiciliari per reati pregressi, è stata notata dai militari nei pressi del portone del suo condominio di via Locorotondo. Alla vista della “gazzella”, la 55enne ha accelerato il passo e, tentando di passare inosservata, è rientrata furtivamente all’interno dello stabile, ma i Carabinieri sono intervenuti e l’hanno bloccata sul pianerottolo, mentre aspettava l’ascensore.

Dopo aver accertato che la donna era sprovvista di alcuna autorizzazione per lasciare la sua abitazione, i Carabinieri l’hanno arrestata e posta nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Foto di repertorio