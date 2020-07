Per ristoranti a Terracina (Lt), Formia (Lt) e Cassino (Fr), McDonald’s cerca personale. I candidati devono essere diplomati e domiciliati presso la sede di riferimento oltre che essere disponibili a svolgere turni, festivi e part-time.

Gli annunci sono presenti sul sito www.mcdonalds.it, alla sezione “Entra nel team”, da cui è possibile anche inviare le autocandidature.

Come descritto direttamente dal sito della multinazionale, si cerca una persona che abbia i requisiti e svolga le mansioni seguenti:

Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al Cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew.

Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante, è prevista una formazione specifica in tutte le posizioni.

In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità.

In sala, il Crew si occupa di accogliere i clienti e di supportarli ai kiosk nella scelta dei diversi menù e fa sì che il cliente possa vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

Requisiti

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi;

Diploma di scuola media superiore;

Ottime doti relazionali;

Orientamento al teamworking;

La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

Per tutti coloro che risponderanno ai requisiti richiesti, il primo step di selezione prevede l’invito ad una video-intervista.

Come candidarsi

Clicca qui per candidarti nel ristorante di Terracina

Clicca qui per candidarti nel ristorante di Formia

Clicca qui per candidarti nel ristorante di Cassino