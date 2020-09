I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino sono intervenuti ieri mattina nel Comune di Esperia per recuperare un cane caduto in un canalone mentre era a passeggio con il suo proprietario e dal quale non riusciva più a risalire.

I Vigili del Fuoco, assicurati con le corde, hanno posizionato una scala italiana per poter scendere e raggiungere l’animale. Una volta in salvo, il cane è stato riaffidato alle cure del suo proprietario.