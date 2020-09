I Carabinieri della Stazione di Esperia hanno deferito in stato di libertà un 57enne e una 45enne del luogo, incensurati, per il reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello stato”.

Ecco cosa è successo

In particolare, a seguito di accertamenti emergeva che i predetti nel mese di aprile 2020, presentavano istanza al comune di Esperia ed ottenevano i bonus alimentari previsti da apposita ordinanza, pur non avendone diritto in quanto destinatari del reddito di cittadinanza.