ArianeGroup ha appena firmato diversi accordi con Airbus Defence and Space per l’adattamento e la costruzione del terzo modello di volo European Service Module (ESM) per la navicella spaziale Orion.

ArianeGroup protagonista per la missione Artemis III Moon

ArianeGroup quindi:

parti del sotto-sistema termico e per i corrispondenti sotto-sistemi elettronici. fornirà diversi componenti principali del sotto-sistema di propulsione: in particolare 24 motori

di controllo dell’assetto, due regolatori ad alta pressione, varie valvole del carburante, quattro serbatoi di carburante e due serbatoi di elio ad alta pressione per la pressurizzazione dei serbatoi di carburante in condizioni di gravità zero. fornirà supporto tecnico durante l’integrazione del sistema e l’accettazione del veicolo spaziale

Orion ESM negli Stati Uniti.

Airbus DS è primo appaltatore per conto dell’Agenzia spaziale europea (ESA) per il modulo di servizio ESM, il contributo europeo alla navicella spaziale Orion MPCV (Multi-Purpose Crew Vehicle) della NASA.

“Quando i primi astronauti della missione Artemis cammineranno sulla superficie della Luna nel 2024,

sarà in parte grazie all’esperienza di ArianeGroup in Germania e in Francia. Il nostro know-how e i

nostri sistemi di propulsione hanno volato in numerose missioni di esplorazione. Collaborando alla

costruzione del terzo modulo di servizio insieme ad Airbus Defence and Space, dimostriamo il nostro

know-how nel campo del volo con equipaggio”, ha dichiarato Stefan Haessler, head of Orbital

Propulsion di ArianeGroup. “Siamo lieti di mettere le nostre abilità uniche a disposizione di questa

missione transatlantica sulla Luna. Tutti i dipendenti di ArianeGroup sono estremamente orgogliosi di

poter contribuire al successo di questa eccezionale avventura umana”..

I contratti sono stati firmati nell’agosto 2020. Essi seguono la decisione presa dal Consiglio dell’ESA

a livello ministeriale nel novembre 2019 di continuare la partecipazione europea al progetto NASA.

ArianeGroup è stato coinvolto nel programma Orion fin dal suo inizio e ha già fornito componenti del

sotto-sistema di propulsione per i primi due modelli di volo. Il primo modulo di servizio è stato

consegnato alla NASA e il secondo è attualmente in fase di assemblaggio e test presso il sito

ArianeGroup di Brema, in Germania. L’integrazione del terzo modulo di servizio inizierà a breve a

Brema.

Il modulo di servizio europeo che spingerà gli astronauti sulla Luna ha un sotto-sistema di propulsione

che comprende 33 motori. Oltre ai principali motori costruiti negli Stati Uniti, comprende 24 motori di

controllo dell’assetto con una spinta di 200N, costruita da ArianeGroup a Lampoldshausen, Germania.

I serbatoi di carburante sono forniti da ArianeGroup a Brema e i serbatoi di elio da ArianeGroup a

Issac, nella regione della Nouvelle-Aquitaine in Francia. A ciò si aggiunge una notevole quantità di

lavori di assemblaggio finale, che saranno effettuati presso il sito di Brema.

Questa attività include l’integrazione dei vari componenti; installazione di cablaggi, apparecchiature termiche e circuiti di combustibile; lavori di saldatura; test, compresi i test ad alta pressione; e supporto durante

l’integrazione negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, ArianeGroup ha presentato una serie di offerte per

la produzione dei modelli di volo ESM 4, 5 e 6.

L’autorizzazione a procedere è già stata firmata, in modo che le attività di lead time critiche possano essere avviate rapidamente. Per il programma Artemis della NASA, il terzo ESM servirà a gli astronauti in orbita lunare a bordo del modulo dell’equipaggio di Orion, che atterrerà sulla Luna e tornerà sulla Terra nel 2024, portando la prima donna a mettere piede sulla Luna. Prima di questo, si svolgeranno due voli, il primo previsto per il 2021.

Questa è la prima volta che la NASA ha utilizzato un componente critico costruito in Europa per fornire propulsione ed energia elettrica per uno dei suoi veicoli spaziali.