Paliano, agli arresti domiciliari viene trovato in giro: nei guai un 44enne

Nella tarda serata di ieri, a Paliano, i militari della locale Stazione Carabinieri, in esecuzione dell’Ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva in regime di arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Frosinone lo scorso 22 settembre, traevano in arresto un 44enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio e la persona.

I precedenti

L’uomo, è stato condannato ad espiare la pena detentiva di mesi 3, nonché al pagamento di euro 600, essendosi reso responsabile in data 23 luglio 2011, nel Comune di Paliano, di minaccia aggravata e lesioni personali per motivi riconducibili a dissidi nell’ambito familiare.

L’arrestato, come disposto dall’A.G. mandante, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.