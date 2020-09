Nuova impennata di positivi al Coronavirus nel Comune di Colleferro, dopo la notizia positiva della guarigione di tre cittadini avvenuta nella giornata del 24 settembre 2020.

Nelle ultime 24 ore però il numero di contagiati è tornato a crescere, portando il totale dalle 12 unità del 26 settembre 2020 alle 15 registrato nella giornata del 27 settembre 2020. Il Comune raccomanda la massima prudenza a tutti e, soprattutto, una massima attenzione ad ogni azione di prevenzione e protezione.

Di seguito, il post pubblicato sulla pagina Facebbok ufficiale:

“Il Sindaco è stato appena informato dalla ASL-RM 5 che il numero dei positivi a Colleferro è di 15 pazienti. Il Sindaco, sentito il DG, sta prendendo immediatamente contatto col Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione- Asl RM5, con il quale concordare le ulteriori azioni di protezione della collettività che dovessero necessitare.

Tutti coloro che dovevano essere messi al corrente sono stati già informati; ringraziamo “gli addetti ai lavori” per il grande sforzo di questi mesi. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al/la paziente ed alla famiglia, in un momento di sofferenza come questo. Chiediamo a tutti di osservare con rigore le prescrizioni e solo gli avvisi di natura istituzionale”.