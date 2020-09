Di seguito riportiamo il bollettino coronavirus di oggi, sabato 26 settembre 2020, nel Lazio.

Il bollettino di oggi, sabato 26 settembre 2020, nel Lazio

Su circa 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 219 casi di questi 129 sono a Roma e due i decessi.

Mantenere alta l’attenzione, la gran parte dei casi in ambito conviviale ed extra scolastico. Se non si rispettano le regole inevitabili altre misure di contenimento come l’obbligo di mascherine sempre.

Riprese le attività del drive-in presso il parcheggio lunga sosta dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dopo la sospensione di ieri a causa del maltempo e del forte vento.

Nella Asl Roma 1 sono 41 i casi nelle ultime 24h e di questi uno è di rientro dall’Egitto. Sono ventidue i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono 59 casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono di rientro uno con link dalla Sardegna uno dall’Ucraina e uno dalla Lombardia. Diciotto sono i contatti di casi già noti e isolati e ventuno individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei casi di rientro due dall’Emilia Romagna, uno dalla Lombardia, uno dalla Sicilia, uno dalla Toscana e uno dalla Rep. Ceca. Quindici sono i contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tredici contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 6 sono 16 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tredici contatti di casi già noti e isolati.

Nelle province si registrano 44 casi e nessun decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono tredici i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Frosinone si registrano ventuno casi e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Rieti si registrano sei i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.