Frosinone, rifiuti speciali per i casi di Covid

L’amministrazione Ottaviani, ha intensificato, nel corso degli ultimi giorni, i servizi specialistici a favore delle famiglie, connessi all’emergenza sanitaria dei mesi scorsi, attivando una serie di canali di assistenza allo scopo di attenuare i disagi connessi alla diffusione del Covid-19 e offrire supporto a tutti i cittadini.

Rifiuti speciali per i casi di Covid-19

Già dal mese di marzo, i volontari della Protezione civile comunale e i dipendenti dell’ufficio Ambiente hanno preso in carico le richieste di sanificazione ed igienizzazione delle singole aree private, con particolare riferimento alle zone condominiali, ovvero ai servizi comuni come ascensori o volumi di servizio promiscui, unitamente a singoli appartamenti in cui si fosse verificato il contagio o la quarantena da covid-19.

Gli stessi operatori si stanno occupando anche della raccolta delle richieste inerenti al servizio gratuito di ritiro, con il porta a porta, di rifiuti solidi urbani prodotti dai nuclei familiari o individuali ove sia stato riscontrato un caso di positività, o nei casi in cui sia stata disposta la quarantena o l’isolamento domiciliare da parte delle autorità sanitarie.

Le istanze di utilizzo del servizio, sono quindi girate, attraverso l’ausilio dell’assessorato all’ambiente, alla società appaltatrice municipale, fornendo la singola utenza di un nuovo contenitore qualificato come rifiuto indifferenziato, con esenzione temporanea dell’obbligo di differenziazione.

I soggetti in isolamento sanitario domiciliare in quanto risultati positivi al test per il SarsCov2 o perché in “isolamento volontario”, sono tenuti quindi a richiedere al Comune di Frosinone la gestione speciale dei propri rifiuti domestici. Il servizio (di sanificazione e di ritiro dei rifiuti) è gratuito ed è attivabile contattando i numeri 0775 265 6775 (attendendo il trasferimento di chiamata verso l’operatore) o 800 689 868.