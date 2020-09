Frosinone, attivati da oggi i centri dedicati ai tamponi pediatrici

E’ partita oggi, venerdì 25 settembre l’attività messa in campo dalla ASL di Frosinone per i piccoli residenti della Provincia (0-13 anni), che potranno contare su un importante ampliamento dell’offerta dei tamponi nasofaringei dedicata ai bambini, per i quali può essere disagevole l’uso dei drive in utilizzati dalle persone adulte.

Aperti in ogni Distretto con 2 Centri accessibili ogni giorno in Provincia

L’iniziativa, che permetterà alla popolazione di avere un punto di prelievo del tampone il più possibile prossimo al proprio domicilio, intende garantire l’effettuazione dei tamponi in ambiente riparato, da parte di infermieri adeguatamente formati e dedicati ai bambini, che rassicureranno i piccoli per la migliore accettazione della procedura.

I Centri sono aperti dalle ore 11 alle 13 in giornate diverse sotto specificate, affinchè l’offerta del servizio possa sempre contare su due Centri attivi ogni giorno nel territorio della Provincia:

Distretto A: Presidio di Anagni, via Onorato capo 2, piano terra ingresso B nei giorni di Lunedì e Giovedì ;

Distretto B: Casa della Salute di Ceccano, Via Borgo Santa Lucia 52, presso Area centro Prelievi, piano terra, tutti i giorni dal Lunedì al Sabato ;

Distretto C: Casa della Salute di Atina, Via Colle Melfa, 75, locale piano -1 il Mercoledì e il Venerdì ;

Distretto D: Casa della Salute di Pontecorvo, Via S. Giovanni Battista, 5, Ala Est edificio A, il Martedì e il Sabato .

I Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, gli specialisti territoriali, in caso di prescrizione di un tampone, indirizzeranno i piccoli ai Centri con una impegnativa dematerializzata (riportando il codice 91.12.1_11), previo appuntamento, chiamando i seguenti numeri telefonici:

0775 8822352 e 0775 8822217 attivi in orario 8:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00 dal Lunedì al Venerdì; dalle 8:00 alle 12:30 nella giornata di Sabato.

La prenotazione telefonica consente il distanziamento, evitando al bambino e al genitore assembramenti presso il servizio e attese.

All’atto della prenotazione, il genitore fornirà il numero di cellulare, potendo così ricevere un SMS con il link attraverso il quale potrà scaricare il risultato dell’esame effettuato appena reso disponibile dal nostro Laboratorio.

Eventuali casi scolastici invece saranno gestiti dal SISP aziendale, che attraverso una indagine epidemiologica valuterà a chi, dove e quando effettuare il tampone, procedendo alla relativa organizzazione presso i Centri o direttamente presso le scuole.