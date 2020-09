Autopsia shock sul corpo di Willy: lesionati tutti gli organi interni

Aggiornamenti shock sull’autopsia fatta a Willy Monteiro, il ragazzo di Paliano brutalmente ucciso a Colleferro. Lesionati tutti gli organi interni.

Autopsia shock sul corpo di Willy Monteiro

Gli esiti preliminari fatti sul corpo del povero Willy sarebbero scioccanti. Sono queste le reazioni a caldo, fatte anche dallo stesso Sindaco di Paliano, dopo che sono girate le notizie. La prima analisi parlerebbero di lesioni a tutti gli organi interni, compresi i polmoni, la milza e il pancreas.

Lesioni imponenti, tanto che il personale medico di Tor Vergata, impegnato nel redigere la relazione finale, non escluderebbe neanche l’utilizzo di armi contundenti durante il pestaggio: bastoni, spranghe o, addirittura, un tirapugni. In sostanza la vittima sarebbe stata soggetta ad un complesso traumatismo che si sarebbe realizzato con più azioni lesive.

Il commento del Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri

L’esito dell’autopsia del corpo di Willy sconvolge ancora di più la nostra Comunità già fortemente provata. Una violenza inaudita consona soltanto alle bestie più feroci esistenti sulla terra.

Il nostro dolore non si attenuerà mai come non guarirà la cicatrice che ci ha lasciato la perdita del nostro amato Willy.

Chiediamo una sola cosa: Giustizia.