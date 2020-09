Segni, nuovo caso di coronavirus: sono 4 i positivi totali

Nuovo caso di coronavirus a Segni. Il totale degli attualmente positivi sale a quota quattro.

Il comune di Segni sottolinea come è in continuo contatto con le persone attualmente contagiate per assicurare la necessità di ordine assistenziale e per manifestare la vicinanza.

I competenti uffici dell’Asl monitorano continuamente la situazione la situazione fornendo gli opportuni aggiornamenti.

Il Sindaco invita tutta la cittadinanza a non abbassare la guardia.