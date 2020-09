Al via 2 importanti Corsi di formazione gratuiti per la cittadinanza di Marino promossi da Umana Forma, la società di formazione di Umana spa che gestisce lo Sportello Lavoro all’interno del Comune di Marino: Inglese Base e Sicurezza.

Entrambi i corsi, finanziati da Umana attraverso il Fondo Forma.Temp, verranno svolti in modalità on line mediante piattaforma e-learning nel mese di Ottobre 2020.

Il primo – INGLESE BASE – della durata di 40 ore inizierà il 26 ottobre 2020 e si terrà tutte le mattine dalle 09.00 alle 13.00 per due settimane (prenotazioni entro il 21/10).

Il Corso si pone l’obiettivo di far acquisire la padronanza delle principali tecniche di conversazione in lingua inglese con particolare attenzione alla pratica in lingua. Avrà una durata di 40 ore e affronterà le seguenti tematiche: ripasso della grammatica inglese, terminologia in uso nel settore commerciale, aspetti relazionali ed esercitazioni in lingua inglese.

Il secondo – FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA – inizierà il 5 ottobre 2020 e avrà la durata di 4 ore dalle 09.00 alle 13.00 (prenotazioni entro il 02/10).

Il corso sulla Sicurezza ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. e degli accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016 ha come scopo il trasferimento di conoscenze relative alla salute e sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento alla formazione generale dei lavoratori. Queste le tematiche che verranno affrontate: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri, sanzioni per vari soggetti aziendali e organi di vigilanza, controllo e assistenza.

– “L’importanza della formazione – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Barbara Cerro – mai come in questo periodo trova una sua giusta valenza. Un’opportunità di conoscenza gratuita messa a disposizione di tutti i cittadini di Marino dalla società Umana Forma attraverso la sinergia pubblico-privato con la nostra Amministrazione Comunale, consolidata già da tempo. Invito tutti i cittadini disoccupati o inoccupati che abbiano la volontà di iscriversi per affacciarsi nel mondo lavorativo con un nuovo bagaglio informativo e culturale a partecipare ai suddetti corsi”.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi a UMANA FORMA 3358155197 – 0644239949 – E-MAIL: michela.miani@umana.it.