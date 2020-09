Marino, ripartono i lavori di rifacimento strade del centro storico

Da Mercoledì 16 settembre fino al 2 ottobre 2020 a causa dei lavori di rifacimento di alcune strade comunali selciate di marino centro sarà necessario interdire parzialmente il transito dei veicoli su piazza Lepanto per il tempo dell’esecuzione dei lavori medesimi in condizioni di sicurezza.

Riprendono nel centro storico i lavori di rifacimento strade selciate interdetto parzialmente il traffico sulle strade interessate

Ciò in virtù dell’Ordinanza n. 218 del 14.09.2020 relativa alla disciplina temporanea del traffico in Via Paolo Mercuri, piazza della Repubblica, Via San Giovanni, Viale Giuseppe Mazzini e Via Roma per lavori stradali.

In particolare l’Ordinanza dispone:

La chiusura al traffico di Via Paolo Mercuri per il tratto di volta in volta interessato dai lavori;

La chiusura al transito di viale Giuseppe Mazzini da Via Paolo Mercuri alla intersezione con Via Massimo D’Azeglio, per il tratto di volta in volta interessato dai lavori;

Il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Viale Giuseppe Mazzini da Via Paolo Mercuri alla intersezione con Via Massimo D’Azeglio per il tratto di volta in volta interessato dai lavori;

L’inversione del senso di marcia su Via Roma e piazza della Repubblica;

L’istituzione del senso unico alternato, con transito consentito esclusivamente a traffico locale, in Via San Giovanni;