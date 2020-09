Intesa San Paolo cerca personale: le figure ricercate

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Intesa San Paolo è alla ricerca di personale da inserire in organico. Ecco le info.

Le posizioni aperte in Intesa San Paolo

Intesa Sanpaolo è un istituto bancario italiano attivo dal 1º gennaio 2007, nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa. Ha sede legale e amministrativa nella città di Torino e sede secondaria nella città di Milano. Le posizioni aperte sono:

Liquidity Risk Analyst

Requisiti: laurea in Economia con indirizzo finanziario e/o analisi del rischio e/o finanza, Scienze Statistiche con applicazione alla Finanza, Matematica applicata alla finanza, Ingegneria gestionale. Inoltre ottima conoscenza della lingua inglese

Specialista Gestione Sinistri

Requisiti: laurea in area economica o giuridica, competenza specifica nell’attività di controllo della liquidazione e degli outsourcer sinistri. E ancora, abilità nella lettura e interpretazione dei report gestionali e capacità di individuare le problematiche tecniche dall’analisi degli indicatori di andamento

Sviluppatore di applicazioni in ambiente Linux

Requisiti: laurea in informatica o discipline scientifiche: Informatica, Ingegneria Informatica, Matematica, Fisica, Statistica, ecc., conoscenze generali di informatica: architetture HW/SW, tecniche e linguaggi di programmazione, database, ciclo di vita del software. Inoltre, conoscenza di uno o più dei seguenti linguaggi di programmazione: Unix shell scripting (bash, csh, ksh), Perl, C, C++, Python, PL-SQL, Matlab

Compliance Specialist – Eurizon Capital Real Asset

Requisiti: laurea magistrale in scienze economiche o discipline analoghe, conoscenza del settore del risparmio gestito e/o del settore finanziario e della relativa normativa vigente. Spiccata propensione al lavoro in team.

Come fare per candidarsi

Intesa San Paolo assume, ma come inviare la propria candidatura per poter lavorare in banca? Selezionate l’offerta di lavoro che vi interessa e cliccatevi sopra per consultare la sede e i requisiti richiesti.