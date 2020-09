E’ accaduto in via Pesci ad Anzio. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari, sono arrivati in soccorso della vittima, aggredita dal compagno, questo era ancora presente nell’appartamento intento a ripulire la scena del crimine.

Ecco cosa è successo

Bloccato è stato accompagnato negli uffici di polizia e al termine degli atti di rito è stato associato presso il carcere di Velletri, dovrà rispondere di fronte all’autorità giudiziaria del reato di lesioni aggravate.

La vittima, una slovena di 46 anni, ha raccontato ai poliziotti che, durante una lite per futili motivi, il compagno, identificato per A.R., pakistano di 29 anni, l’aveva aggredita e ferita con un coltello.

Trasportata in ospedale per le cure mediche, i sanitari hanno riscontrato la presenza di 3 ferite guaribili in 10 giorni di prognosi, all’addome al polpaccio e sulla coscia, tutte saturate.

Sono stati sempre i poliziotti del commissariato di Anzio, nel corso della stessa notte, ad arrestare per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un altro ragazzo, A.G., 22enne,originario di Anzio, trovato in possesso di circa 700 grammi di droga tra marijuana e hashish e di una cospicua somma di denaro, provento della vendita.