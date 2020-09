Roma, sciopero dei trasporti venerdì 25 settembre: possibili disagi

L’Unione Sindacale di Base, USB, per la giornata di venerdì 25 settembre 2020 ha proclamato uno sciopero dei trasporti locali a Roma e nel Lazio.

Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac: bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido.

Il servizio, come viene specificato dall’azienda Atac, non sarà garantito dalle ore 0.01 a inizio servizio diurno; dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno.

Nelle notti precedenti e seguenti potrebbero verificarsi riduzioni di servizio sulla rete notturna. In particolare: -nella notte tra il 24 e il 25 settembre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (le linee il cui codice identificativo inizia per “n”) mentre saranno garantite le linee bus 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 che sono in servizio sino alle ore 2.00; -tra il 25 e il 26 settembre non sarà garantito il servizio delle linee metro e delle linee sostitutive serali della metro C: Non sarà garantito il servizio delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.