Nella giornata di domani, giovedì 24 settembre 2020, ad Artena ci sarà una fiaccolata in memoria di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano brutalmente ucciso a Colleferro.

Fiaccolata in memoria di Willy ad Artena

L’iniziativa è stata promossa con l’intento di mantenere vivo il ricordo Willy, con un percorso simbolico per le vie della Città, perché “Artena sta con Willy”, lo ribadiamo in maniera chiara e forte – spiegano le Associazioni – e su questo non devono esserci fraintendimenti. La violenza, l’efferatezza, la crudeltà, il razzismo, l’omofobia non sono di questo territorio, non appartengono a questa Città!

Si invitano i partecipanti ad indossare una maglietta o camicia di colore bianco durante l’intero arco della manifestazione. Non importa se saremo tanti o pochi: il silenzio e la preghiera dovranno essere le bandiere per ricordare Willy, trucidato per aver difeso un suo amico, dimostrando che un uomo è tale al di là del suo aspetto fisico, ma per i valori che incarna: quelli dell’amicizia, della condivisione, della lealtà, della bontà, del comportamento. Willy è l’essenza stessa dell’Uomo! Partecipare vuol dire ricordare un Ragazzo che ha scelto di stare contro la violenza, contro il bullismo, contro ogni ingiustizia.

Le info

La fiaccolata si muoverà da Piazza Genocchi (VALLE FINI) e giungerà a Largo 18 Dicembre, di fronte all’istituto delle scuole medie di Artena, dove il giovane artista Alex Zaharia sta realizzando un murales dedicato a Willy Duarte.