Roma, 37enne precipita all’interno del Mercato di Traiano

Nella giornata di oggi, mercoledì 23 settembre 2020, alle ore 7,00 la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato nell’area archeologica dei Fori di Augusto la squadra di via Genova( 1 a) ed il nucleo Saf per soccorrere una persona caduta all’interno del Mercato di Traiano.

Ecco cosa è successo

L’uomo,un trentasettenne di nazionalità polacca è stato recuperato tramite tecniche e manovre Saf (palo pescante) per poi essere affidato al 118 per il trasporto presso l’ospedale S.Giovanni .Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per i profili di competenza.