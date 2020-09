Terminano le elezioni amministrative 2020 in molti comuni del Lazio ma, in molte città, il verdetto non è ancora stato deciso. Vediamo nel dettaglio la situazione.

Elezioni comunali 2020: la situazione nel Lazio

Tra conferme e nuovi volti, molte zone del Lazio si preparano ad accogliere i candidati a Sindaco. Colleferro, con una vittoria schiacciante, riconferma nuovamente Pierluigi Sanna. Stessa situazione ad Albano Laziale, con Massimiliano Borrelli, riconfermato Sindaco con più del 50% delle preferenze.

Nuovi volti a Montelanico, dove ha trionfato Sandro Onorati. Percile: Claudio Giustini. Ponzano Romano: Sergio Pimpinelli. Roiate: Antonio Proietti. San Gregorio Da Sassola: Giovanni Loreto Colagrossi.

Riconferme anche a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, dove è stato eletto nuovamente Luca Giampieri, Sindaco di centro-destra.

In provincia di Frosinone, invece, a Ceccano è stato rieletto Roberto Caligiore, con un consenso che si aggira intorno al 52%.

I ballottaggi

Situazione in bilico in altri paesi, dove la vittoria passerà attraverso il turno di ballottaggio. Tra questi paesi c’è Terracina dove è ballottaggio tra Roberta Tintari e Valentino Giuliani.

Stessa situazione ad Ariccia, dove a giocarsi la carica di primo cittadino saranno il candidato di centrodestra Gianluca Staccoli – che ha ottenuto circa il 42% delle preferenze, – ed Emilio Cianfanelli.