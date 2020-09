Pierluigi Sanna è di nuovo il Sindaco di Colleferro. Oltre il 70% dei consensi, il candidato del centrosinistra porta a casa una vittoria storica per la città: il risultato infatti supera la riconferma di Silvano Moffa nel 1997 che all’epoca conquistò il 66%.

Sanna si prepara al secondo mandato “con la consapevolezza di avere una grande responsabilità e la fiducia di molti cittadini che hanno creduto in questo percorso politico”, come ha dichiarato lui stesso presso il comitato elettorale allestito a Piazza Gobetti.

Le preferenze

Nella coalizione di Sanna hanno riscosso molte preferenze i candidati delle liste civiche. La lista ripartiamo consegna oltre tremila voti. Boom di preferenze per Giulio Calamita, assessore all’ambiente uscente, che colleziona più di 800 preferenze. Segue Sara Zangrilli, ex assessora all’istruzione con più di 500 voti.

Si ferma al 13 % il candidato Rocco Sofi, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, mentre Mario Cacciotti, Forza Italia, arriva quasi all’8%. Il candidato pentastellato Daniele Capuano raggiunge l’1% e Valerio Giuffrè si ferma allo 0,87% (N.B. si tratta di dati parziali, quando mancano ancora i dati di pochissimi seggi, e saranno aggiornati a breve con quelli ufficiali).

“La fiducia delle persone si conquista anche con l’ascolto, con la fatica e con l’impegno giornaliero per la città”, ha dichiarato il Sindaco appena riconfermato. “Nei prossimi cinque anni – continua Sanna – condurremo la città verso tutte le tappe che abbiamo annunciato in campagna elettorale e negli ultimi anni, con al centro il miglioramento della qualità della vita e del territorio”.

COMUNALI, MATTIA (PD): “RISULTATI IN LINEA CON IL DATO NAZIONALE: PD IN CRESCITA, ORA CONCENTRATI SU BALLOTTAGGI”



“Il Pd, in questa tornata elettorale, nei comuni della provincia di Roma, ha raggiunto risultati complessivamente positivi, in linea con il successo ottenuto dal partito che si conferma primo, a livello nazionale, sulla base dei consensi ottenuti nelle sei Regioni chiamate al voto.

Gli elettori hanno premiato il Pd del presidente Zingaretti, che ha avuto il coraggio e la determinazione di fare scelte importanti in questo momento eccezionale della nostra storia, caratterizzato da una pandemia che ha stravolto gli equilibri. A livello locale, i candidati del Pd si sono saputi distinguere per capacità e affidabilità: è il caso dell’amico Pierluigi Sanna a Colleferro riconfermato sindaco con il risultato “bulgaro” del 77 percento, di Massimiliano Borelli ad Albano che vince con il 52 percento delle preferenze raccogliendo i frutti della sua storia e della sua esperienza politica e del neo eletto sindaco di Montelanico, Sandro Onorati, che è stato votato da oltre il 56 percento dei cittadini.

Il nostro obiettivo adesso sono i ballottaggi a Zagarolo con Emanuela Panzironi, a Genzano con Carlo Zoccolotti e con Michele Cardone ad Anguillara Sabazia, che si sono piazzati con risultati positivi. Ringrazio, infine, le elettrici e gli elettori di Rocca di Papa che hanno votato il nostro candidato Andrea Croce, un giovane competente e preparato che non ha raggiunto il risultato sperato, ma che per noi rappresenta un investimento sul futuro della nuova classe dirigente”.

Così, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione del Consiglio regionale del Lazio.