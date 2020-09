Sono stati messi a dimora questa mattina 3 nuovi alberi donati dalla 5F del liceo scientifico Pascal di Pomezia. 3 cipressi piantati nell’area verde di via Mazzini, nei pressi dello stadio comunale, che vanno ad aggiungersi ai 5 donati a giugno scorso dalla Polizia Locale.

3 alberi al Comune di Pomezia

«Un gesto generoso che ci riempie di speranza – dichiara l’Assessore Giovanni Mattias – Quando dei ragazzi così giovani decidono di dedicarsi alla cura della propria Città significa che tutti, dalla scuola alle istituzioni, devono fare la propria parte per sostenerli e valorizzare il loro impegno”.

“Voglio ringraziare tutti gli studenti della 5F e la professoressa Luzi per il dono fatto a Pomezia e a tutti i cittadini – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – L’area verde di via Mazzini vedrà crescere nei prossimi anni questi alberi, segno di amore e rispetto per il territorio”.