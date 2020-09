Si terrà a Pomezia il prossimo 1 ottobre, presso l’aula consiliare di piazza Indipendenza, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, al quale parteciperanno i Sindaci di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno.

“Siamo onorati di ospitare, per la prima volta nella storia della nostra Città, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Insieme al Sindaco di Ardea, avevamo sollecitato lo scorso 2 settembre un incontro volto a coordinare le attività di controllo, prevenzione e repressione nel quadrante sud di Roma dopo gli incendi degli ultimi mesi. La sparatoria di domenica scorsa in pieno giorno sulla spiaggia di Torvaianica si aggiunge agli episodi di criminalità che troppo spesso vedono protagonista il nostro territorio”.

“Ringrazio il Prefetto per aver scelto di convocare il Comitato nella nostra Città, segno di grande vicinanza e sostegno alla cittadinanza – conclude il Sindaco – Il nostro territorio merita la giusta attenzione e una strategia condivisa di contrasto alle attività illecite, per garantire la sicurezza di cittadini e territorio”.