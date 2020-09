Nel pomeriggio di ieri, a Fiuggi, i militari della locale Stazione Carabinieri a seguito della denuncia presentata lo scorso 8 settembre dal titolare di una struttura alberghiera del centro cittadino, deferivano in stato di libertà un 34enne campano, domiciliato nella città termale (già censito per reati inerenti gli stupefacenti e violenza sessuale), per “furto aggravato”.

I fatti

Gli operanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ricevevano tramite il 112 la segnalazione di una persona sospetta che si aggirava nei pressi di obiettivi sensibili, procedevano pertanto all’identificazione dell’uomo che da un immediato riscontro risultava avere le stesse caratteristiche somatiche dell’autore del citato furto, per il quale erano in corso le relative indagini.

Accompagnato presso la caserma cittadina per ulteriori accertamenti, il prevenuto vistosi scoperto ammetteva le proprie responsabilità. Tali dichiarazioni, trovavano riscontro negli esiti della successiva perquisizione domiciliare eseguita a suo carico, che consentiva di rinvenire gli indumenti utilizzati dal 34enne nel corso del furto dell’8 settembre u.s., allorquando si era intrufolato nella hall dell’albergo e asportato la somma contante di 1.600 euro, mediante forzatura di un cassetto, circostanza di cui i militari avevano acquisito le immagini filmate.

L’uomo veniva denunciato ed i capi di abbigliamento rinvenuti sottoposti a sequestro probatorio.