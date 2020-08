Da oggi 20 agosto 2020 sul territorio comunale è attiva la videocamera per la sicurezza urbana e stradale in funzione h24 che effettua il controllo di tutti i transiti rilevando veicoli rubati, sottoposti a sequestro amministrativo, fermo amministrativo nonché privi di revisione e assicurazione.

Vidosorveglianza attiva a Fiuggi

Questo strumento permetterà a tutte le forze dell’ordine di individuare immediatamente un veicolo segnalato anche con pochi elementi come una targa parziale. L’ Amministrazione con questo intervento fortemente voluto dall’assessore Marina Tucciarelli ha esteso il livello di sicurezza su tutto il territorio rendendo Fiuggi una città all’avanguardia per le dotazioni strumentali sulla sicurezza!

“Tra le priorità della nostra azione amministrativa – spiega il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini – c’è la sicurezza dei luoghi e delle persone. Abbiamo provveduto già da tempo a installare e rendere attive alcuni impianti di videosorveglianza in alcune zone di Fiuggi.

Oggi sarà sottoposto all’attento occhio elettronico il tratto di viale Quattro Giugno, in un punto nevralgico della Città. Altri interventi similari saranno previsti nei prossimi mesi, sia a Fiuggi città e sia a Fiuggi fonte”.