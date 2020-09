Pomezia, bandiere a mezz’asta in ricordo di Willy Monteiro Duarte

Il Comune di Pomezia aderisce all’iniziativa lanciata da Anci Lazio. Oggi, nel giorno dei suoi funerali, bandiere a mezz’asta sul Palazzo comunale per ricordare Willy Monteiro Duarte, il giovane ragazzo di Paliano, Comune del Frusinate, che ha perso la vita la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre dopo aver subìto un pestaggio.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Pomezia

“Una tragica vicenda – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – che ha lasciato in tutti noi sgomento e amaro in bocca. È intollerabile che un ragazzo di soli 21 anni perda la vita nel tentativo di difendere un suo coetaneo da un atto di bullismo. Abbiamo aderito con convinzione all’iniziativa di Anci Lazio per manifestare, seppur in forma simbolica, la nostra vicinanza alla famiglia di Willy e a tutta la sua comunità.

Auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso e che i responsabili paghino per la loro scelleratezza e crudeltà”. ​