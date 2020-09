Cinque persone in manette, circa 400 dosi di cocaina e 4.100 euro in contanti sequestrati. È il bilancio di mirati blitz antidroga che i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito nelle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, San Basilio e Quarticciolo.

Il blitz

A Tor Bella Monaca, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato 39enne romano, con precedenti, trovato in possesso di 119 dosi di cocaina in via dell’Archeologia. È stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Ai domiciliari, invece, già si trovava un 47enne romano che, durante un normale controllo eseguito dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca per verificarne la regolare presenza in casa, è stato trovato in possesso di 38 dosi di cocaina e 3.600 euro, ritenuto provento di attività illecita. Il 47enne è stato arrestato nuovamente e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Stessa cosa è accaduta al Quarticciolo, in via Manfredonia, dove i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 43enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari, che durante una verifica è stato “pizzicato” in possesso di 100 g di cocaina, un bilancino di precisione e denaro contante, nascosti in un mobile della sua abitazione.

A San Basilio, infine, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, con il supporto dei colleghi della Stazione Roma San Basilio, hanno sorpreso un 37enne mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un giovane acquirente, identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo, quale assuntore.

Nelle tasche del pusher, i Carabinieri hanno rinvenuto altri 3 g della stessa droga e 70 euro in contanti. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Foto di repertorio