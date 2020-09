Oggi, domenica 20 settembre e domani, lunedì 21, saranno due giorni di voto. Si vota per le Regionali, in alcune Regioni d’Italia, e nel Lazio si sta votando per le elezioni Comunali e per il Referendum. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti alle ore 19.

Referendum in Italia

Alle ore 19, su 6489 dei 7903 Comuni chiamati al voto, la percentuale di chi ha espresso la sua preferenza è del 30.21% degli aventi diritto, per il Referendum, in tutta Italia. Non sono ancora disponibili i dati del voto degli italiani residenti all’estero.

Nel Lazio, sempre per quanto concerne il Referendum, la percentuale è leggermente più bassa di quella nazionale: 26,05% (314 su 378).

Elezioni Comunali nel Lazio: dati provincia per provincia

Per quanto riguarda le elezioni Comunale nel Lazio, in 21 dei 36 Comuni interessati, dalle Amministrative, la percentuale è di 39,74%. In attesa dei dati delle singole province, segnaliamo che in quella Viterbo, di Rieti e in quella di Roma sono le uniche di cui ci sono già le prime notizie. A Rieti (7 su 7), l’affluenza è al 41,97%; a Viterbo (3 su 3) è del 39,75% e infine a Roma (11 su 15) è del 39,34%.

Seguiranno aggiornamenti.

Foto di repertorio