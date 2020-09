Oggi, domenica 20 settembre e domani, lunedì 21, saranno due giorni di voto. Si vota per le Regionali, in alcune Regioni d’Italia, e nel Lazio si sta votando per le elezioni Comunali e per il Referendum. Scopriamo insieme i primi aggiornamenti direttamente dalle urne.

Referendum in Italia

Alle ore 12, nei 7903 Comuni chiamati al voto, la percentuale di chi ha espresso la sua preferenza è del 12.25% (la comunicazione è relativa al primo aggiornamento delle 12, con eventuali revisioni aggiornate alle 14) degli aventi diritto, per il Referendum, in tutta Italia. Su 46.415.806 elettori hanno votato 5.684.606 persone. Non sono ancora disponibili i dati del voto degli italiani residenti all’estero. Il prossimo aggiornamento sarà disponibile alle ore 19.

Nel Lazio, sempre per quanto concerne il Referendum, la percentuale è leggermente più bassa di quella nazionale: 10,87% (378 su 378).

Elezioni Comunali nel Lazio: dati provincia per provincia

Per quanto riguarda le elezioni Comunale nel Lazio, nella provincia di Frosinone si segnala che ha votato il 16,44% (9 su 9) alle ore 12 (ultimo aggiornamento alle 13). Su 53.409 elettori hanno votato 8.780 persone.

A Pontecorvo si segnala la percentuale dei votanti più alta (20,92%), a Belmonte Castello (12.49%) la più bassa.

Belmonte Castello 12.49%

Ceccano 14%

Cervaro 14.91%

Fontana Liri 20.63%

Guarcino 17.96%

Patrica 17.06%

Pontecorvo 20.92%

Ripi 15.02%

Trevi nel Lazio 19.03%

Nella provincia di Latina, ha votato il 16,98% (2 su 2) alle ore 12 (ultimo aggiornamento alle 12.50). Su 69.223 elettori i votanti sono stati 11.757. A Fondi, la percentuale è del 18,54%, mentre a Terracina è del 15, 62%.

In provincia di Rieti ha votato il 17,09% (7 su 7) alle ore 12 (ultimo aggiornamento alle ore 12:24). Su 14.542 elettori hanno votato 2.485 persone. A Marcetelli la percentuale più alta (22,09%), a Poggio Bustone (16.88% ) la più bassa.

Castelnuovo di Farfa 17.97%

Cottanello 18.44%

Fara in Sabina 16.79%

Marcetelli 22.09%

Montebuono 18.42%

Montenero Sabino 19.85%

Poggio Bustone 16.88%

In provincia di Viterbo ha votato il 16,61% (3 su 3). 16.608 elettori su 2.759 votanti. A Blera, la percentuale più alta (20,42%), più bassa a Civita Castellana (15.67%).

Blera 20.42%

Bomarzo 17.63%

Civita Castellana 15.67%

Infine, nella provincia di Roma, la percentuale è del 16,73% (15 su 15). 24.034 votanti su 143.629 elettori. Ultimo aggiornamento alle 12:46, ma relativo ai dati delle 12. Percentuale più alta a Ponzano Romano: (24,05%), più bassa a Rocca di Papa (15.07%).

Albano Laziale 16.18%

Anguillara Sabbazia 16.84%

Arcinazzo Romano 18.32%

Ariccia 16.96 %

Colleferro 17.36%

Genzano di Roma 16.6%

Marano Equo 22.92%

Palombara Sabina 16.26%

Percile 20.63%

Ponzano Romano 24.05%

Rocca di Papa 15.07%

Roiate 17.23%

San Gregorio da Sassola 16.28%

Zagarolo 17.69%

Seguiranno aggiornamenti dopo le 19.