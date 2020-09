“L’accesso al suo conto è stato limitato”: questo il testo dell’ennesima truffa. Il messaggio sembra provenire da Intesa San Paolo, ma l’ente è ovviamente estranea ai fatti.

Sono di nuovo in aumento questo tipo di truffe, dopo quella legata ad Amazon, Mediaworld e ad altri colossi, i cui marchi vengono impropriamente utilizzati dagli hacker. Fate dunque attenzione a sms come questo: si tratta di un tentativo di phishing che ha il fine di rubare dati sensibili degli utenti. Se ricevere il seguente messaggio, è importante non cliccare sul link.

Il testo del messaggio: “Gentile cliente, l’accesso al suo conto è stato limitato. Sblocchi la sua utenza alla seguente: link.

Distinti saluti, Intesa San Paolo”