Questa volta il tentativo di carpire illecitamente informazioni personali e dati di carte di credito o di accesso a servizi on line, arriva da un SMS apparentemente da MediaWorld (estraneo ai fatti), il quale ci invita a cliccare un link per controllare un “presunto trasferimento in sospeso sull’account” – spiega la polizia postale.

Il testo del messaggio: Ciao, abbiamo provato a chiamarti, ma non abbiamo avuto risposta. C’è un trasferimento in sospeso sul tuo account. Vedilo qui.

Ovviamente nulla di vero, i nostri consigli sono:

– Non “cliccare” sul link inviato;

– Non fornire alcun dato personale o relativo alla propria carta di credito o conto bancario;

– Effettuare la scansione del dispositivo con un antivirus aggiornato.

– Modificare le credenziali di accesso ai servizi on-line

– Ricordarsi di aggiornare il sistema operativo quando richiesto