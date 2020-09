Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la nota catena Game Stop assume in tutta italia: ecco le posizioni ricercate.

Passione per il mondo del gaming: invia la candidatura a Game Stop

Game Stop, è un’azienda statunitense con sede nella città di Grapevine. È il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati nel mondo, ma si occupa anche della vendita di accessori per videogiochi, console ed altri apparecchi elettronici, nonché di giochi da tavolo. Con oltre 7mila punti vendita in quattordici paesi del mondo, Game Stop è alla ricerca di personale.

Ecco le figure ricercate:

addetti alle vendite (contratto a chiamata e possibilità di stage)

addetti alle vendite (contratto a chiamata)

addetto/a ricerca e selezione del personale

stagista area hr

impiegato/a hr

Come fare per candidarsi

Game Stop assume ma come inoltrare il vostro curriculum? Il procedimento è semplice e passa inevitabilmente dalla pagina ufficiale del sito dell’azienda. Nella sezione dedicata alle opportunità di lavoro, selezionate quella che vi interessa e premete sul pulsante rosso che riporta la scritta bianca “Invia la Candidatura”.

Si aprirà in automatico una pagina in cui dovrete inserire i vostri dati personali prima però di avere effettuato la registrazione. Una volta inseriti i dati richiesti, potrete caricare il vostro curriculum e ufficializzare la vostra candidatura per uno degli annunci di lavoro firmati da game Stop.