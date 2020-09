Di seguito, l’annuncio pubblicato da Adidas:

Questo annuncio è il nostro portale dedicato ai talenti per il negozio di Valmontone e il ruolo di Addetto Vendita. Come ogni grande esploratore anche noi siamo sempre alla ricerca del meglio. Che cosa significa questo per te? Vogliamo che tu legga la descrizione del lavoro sotto riportata, che verifichi se le capacità ed abilità in tuo possesso sono allineate e, in caso positivo, che ti candidi alla posizione.

Se sei interessato/a a più punti vendita potrai candidarti a ciascuna offerta su www.careers.adidas-group.com.

Contribuisci a raggiungere o a superare gli obiettivi di vendita o di profitto:



Implementando un ottimo Customer Service, in modo da garantire la fidelizzazione dei clienti al Brand Assistendo i clienti e occupandoti delle attività di vendita in modo proattivo ed efficiente Eseguendo, in accordo con le indicazioni del tuo Manager, le attività operative del negozio con diligenza e professionalità



Scopo Del Ruolo e Impatto Sull’organizzazione



Conosci gli obiettivi di vendita e di KPI dello store, nonché gli obiettivi di performance individuali, e ti prodighi proattivamente per raggiungerli e superarli, mettendo in pratica le conoscenze e le competenze acquisite e utilizzando le risorse disponibili, in linea con la filosofia di adidas Group Applichi correttamente gli standard di Customer Service del Brand per soddisfare e superare le aspettative dei clienti Dimostri di essere un ottimo ambasciatore del Brand, agendo costantemente secondo la filosofia aziendale e i Brand Values Integri in maniera proattiva nell’approccio alla vendita le conoscenze acquisite durante i training sul Brand e sui prodotti Comunichi le caratteristiche i vantaggi dei prodotti, evidenziandone chiaramente gli aspetti distintivi, per soddisfare le esigenze dei clienti e rafforzare la loro fedeltà al Brand Rispetti scrupolosamente tutte le policy e le procedure, in linea con quanto indicato dal tuo Manager Metti in pratica e assicuri il rispetto degli standard di Visual Merchandising e In-Store Communication In linea con le priorità indicate dal tuo Manager, ti occupi con rapidità ed efficienza dei prodotti in arrivo, e garantisci il costante riassortimento dello store affinché l’intera offerta di prodotti sia disponibile sul piano vendita Completi le operazioni di cassa assegnate con rapidità e precisione Minimizzi le perdite in magazzino e in piano vendita Ti occupi delle attività operative del negozio in modo efficiente e nel rispetto delle procedure di sicurezza, in linea con quanto indicato dal tuo Manager Collabori in modo produttivo e rispettoso con i membri del team Completi i programmi di formazione che ti vengono assegnati e applichi in modo efficace le nozioni acquisite durante l’attività lavorativa Sei sempre interessato all’apprendimento e cogli tutte le opportunità disponibili per apprendere e per migliorare le tue performance



Conoscenze, Competenze Ed Esperienza

Preferibilmente con esperienza di lavoro di 1-2 mesi nel Retail, in particolare nel settore dello sport/moda, vendita e Customer Service Competenze matematiche di base e avanzate capacità di comunicazione verbale.

Clicca qui per vedere l’intero annuncio e candidarti tramite Linkedin.