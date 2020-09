Nella tarda serata di ieri venerdì 18 settembre, intorno alle ore 23.15 sulla tangenziale Est, in prossimità di via Salaria all’incrocio con la Circonvallazione Salaria, la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la squadra di Nomentano (6a) a causa di un incidente stradale.

Coinvolta una vettura che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un palo. Al suo interno viaggiavano due donne di 67 e 15 anni. Necessario l’utilizzo del gruppo da taglio da parte dei vigili del fuoco per poter estrarre dall’abitacolo le due occupanti ed affidarle al personale del 118.

Una volta completata l’operazione sono state entrambe trasportate in codice rosso presso gli ospedali A. Gemelli e S. Pertini.