Roma, si butta nel Tevere: ritrovato il corpo privo di vita

Dalle ore 13 circa, all’altezza Lungo Tevere Arnaldo da Brescia, alcuni testimoni oculari hanno notato un uomo di sesso maschile e nazionalità presumibilmente estera, gettarsi nel fiume.

Si butta nel Tevere davanti agli occhi dei passanti

Immediatamente i soccorsi, allertati dalla Sala operativa, si sono recati sul posto per la ricerca dell’uomo.

Squadra Fluviale, Sommozzatori VVF e la partenza di terra 1A si stanno coordinando per il soccorso in questione.

Anche il 118 è presente sul posto.

Aggiornamento

È stata ritrovata dai Sommozzatori VVF la persona priva di vita a 100 metri dal luogo della segnalazione ed a 6 metri di profondità.