Colleferro, anche Tiziano Ferro disponibile a supportare la causa di Willy

Tiziano Ferro, si sa, è uno dei pochi personaggi e artisti italiani che non sa sprizzare odio neanche se lo volesse. Da sempre vicino alle cause dei più deboli, degli indifesi e degli emarginati, non poteva esimersi dal commentare quanto avvenuto a Colleferro, ovvero il tragico omicidio di Willy.

Tiziano Ferro per Willy

Al Corriere della Sera ha spiegato che in Italia il razzismo è ancora un problema e non è riuscito a sopportare chi ha commentato quella vicenda banalizzandola e riducendola a “hanno ucciso solo un immigrato”.

Al Corriere ha detto di rendersi disponibile a supportare la causa, a sostenere anche economicamente famiglia e legali. Perché, anche se è accaduto quel che è successo e non sarà mai giusto, almeno questa storia, per quanto possibile, deve avere un finale giusto. Questa la sintesi delle parole di Tiziano Ferro.