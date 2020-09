“Mi associo alla proposta dell’on. Miceli di conferire al Maresciallo Antonio Carella, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Colleferro, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana». La dedizione e l’abnegazione che caratterizzano il lavoro che il Comandante porta avanti nella città di Colleferro meritano il nostro plauso e, in questo momento di forte disorientamento della comunità dopo il feroce assassinio di Willy, sarebbe importante dimostrare riconoscenza alle forze dell’ordine, in quanto simbolo della legalità nel territorio.

WILLY/ MATTIA (PD): “MARESCIALLO CARELLA MERITEVOLE DI ALTO RICONOSCIMENTO”

Il Maresciallo è stato il primo a soccorrere Willy, a tenergli la mano e a cercare di rassicurarlo anche se le sue condizioni apparivano sin da subito disperate, ha preferito interrompere le ferie per poter coordinare meglio le indagini e assicurare alla giustizia gli assassini del ragazzo: Carella ha saputo dimostrare tutta la più profonda sensibilità dell’animo umano e, al tempo stesso, la lucida freddezza che un uomo delle forze dell’ordine deve possedere per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Rivolgo al Maresciallo Carella il mio più sincero ringraziamento e mi complimento con lui e i suoi uomini per il modo in cui è stata gestita una così grave tragedia. La comunità è sconvolta, ma nel vuoto che l’omicidio di Willy lascia in ognuno di noi, è di conforto sapere che ci sono ancora uomini coraggiosi disposti a difendere i valori della legalità e della giustizia”.

Così, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione del Consiglio regionale del Lazio.