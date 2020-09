In queste ore sono numerose le polemiche legate al reddito di cittadinanza, che avrebbero percepito i fratelli Bianchi, accusati di essere gli assassini di Willy Monteiro Duarte, ucciso brutalmente a Colleferro pochi giorni fa.

Polemiche sul RDC

Sebbene non fosse stato chiamato in causa anche Belleggia, l’avvocato di quest’ultimo ha spiegato che il suo assistito gli ha assicurato di non aver mai richiesto e né, ovviamente, aver mai percepito della misura di sostegno. L’avvocato, Vito Perugini, ha anche spiegato che il suo assistito gli avesse detto il contrario, lo avrebbe prontamente invitato a restituire tutto il denaro ricevuto.

Intanto non si placano sui social le polemiche legate alla “bella vita” dei fratelli Bianchi. Foto su barche di lusso, a bere champagne, ecc. E i commenti si scagliano sulla misura di sostegno.

Tuttavia, bisogna specificare che se effettivamente i due hanno percepito il RDC, pur non avendone diritto, è evidente che la documentazione presentata non fosse congrua con i loro averi. Saranno stati dei buoni risparmiatori? In ogni caso, dovranno spiegare come hanno potuto permettersi quella che sui social sembra di fatto una vita di lusso. In merito a queste vicende si sta comunque indagando e potrebbero esserci ulteriori novità nelle prossime ore. Cosa ne pensate?