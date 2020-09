WILLY: DENUNCIA PER BRANCO, PERCEPITI 33MILA EURO RDC

CODACONS: SOLDI DEVONO ESSERE RESTITUITI CON GLI INTERESSI. PRONTI A COSTITUIRCI CONTRO I 4 ACCUSATI DI OMICIDIO PER DANNI AD ERARIO E COLLETTIVITA’

I 4 accusati per la morte di Willy (Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli) dovranno restituire i soldi illegittimamente incassati a titolo di reddito di cittadinanza, comprensivi degli interessi, e rispondere dei danni prodotti alla collettività.

Lo afferma il Codacons, annunciando la costituzione come parte lesa nei confronti dei 4 accusati, per conto di tutti i cittadini italiani.

“E’ evidente che, se confermati i falsi per accedere al sussidio a cui non avevano diritto, vi sarebbe un evidente danno per l’Erario e, quindi, per la collettività – spiega il presidente Carlo Rienzi – In tal senso il Codacons si costituirà parte offesa nel procedimento dinanzi la Procura, e chiede formalmente all’Inps di recuperare tutte le somme incassate da Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli a titolo di reddito di cittadinanza, comprensive degli interessi maturati”.