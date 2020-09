Nella mattinata odierna, ad Alatri, personale del locale Comando Stazione Carabinieri è stato impegnato in esecuzione del provvedimento per espiazione pena detentiva “in regime di detenzione domiciliare”.

I fatti

Quest’ultimo è stato emesso in data 09.09.2020 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, traeva in arresto un 40enne del luogo (già gravato da vicende penali per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti), dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 4 di reclusione e la multa di euro 400, a seguito di un furto perpetrato in data 14 luglio 2011 ai danni di un’attività commerciale.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo come disposto dall’A.G. mandante veniva tradotto presso la propria abitazione per l’espiazione della pena.

Foto di repertorio