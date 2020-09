Alatri, Fiorini Gomme cerca un gommista: le info e dove inviare il CV

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, una nota azienda di gomme del frusinate cerca un gommista.

Alatri, Fiorini Gomme cerca un gommista

Oltre 30 anni di esperienza nel mondo dell’automotive, Fiorini Gomme è alla ricerca di un gommista stagionale con esperienza per la sua sede di Tecchiena di Alatri (FR).

Le caratteristiche che deve avere sono le seguenti:

Comprovata esperienza nella mansione, ha buone conoscenze di elettromeccanica, elettronica e meccanica, in particolare relativamente alla normativa in materia di revisione veicoli, ed è capace di utilizzare il software per convergenza ruote.

Le attività previste riguardano la gestione delle ruote attraverso l’esecuzione di operazioni di convergenza ed allineamento, oltre che attraverso la verifica dell’assetto tramite software aziendale.

Come fare per candidarsi

Per inoltrare la propria candidatura, è possibile inviare una mail all’indirizzo fiorinigomme@libero.it allegando copia aggiornata del proprio CV.