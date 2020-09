Colleferro, Palombi e Patané (PD) raccontano il loro impegno per la città

Presentazione del Candidato a consigliere comunale PD Simone Palombi, a Colleferro. All’interno del locale UMAMI Valentina, Palombi esordisce la sua conferenza con un omaggio alla memoria di Willy, esprimendo solidarietà alla famiglia.

Le parole di Palombi

Ecco le sue parole: “Era un ragazzo coraggioso, che ha pagato uno scotto molto alto. A Colleferro si poteva fare di più sulla sicurezza. 8 anni fa ho deciso di entrare a far parte del PD. La politica per cambiare si deve fare nel Partito. 5 anni fa sono stato eletto con grande orgoglio. Metto a disposizione il mio tempo per la città. I primi anni ci dicevano che saremmo durati poco, a causa dei tanti debiti accumulati. La voglia di fare ci ha fatto andare avanti. Siamo riusciti a salvare la farmacia Comunale con grande forza. Abbiamo tolto gli affitti d’oro. Noi abbiamo locali per essere sfruttati, i soldi dirottati su altro, come ad esempio le strade.

Con il Colleferro calcio ci siamo trovati delle brutte grane. Oggi è diventata una società seria che svolge un ruolo di educazione per i nostri figli. Al campo abbiamo fatto diversi lavori. La ciliegina sulla torta è rifare il manto erboso ed è per far questo che Eugenio Patanè ci darà una mano.

A ridosso delle parole di Palombi, parla lo stesso Patané:

“Sono contento di essere qui, oggi. Le giornate di domenica e di lunedì saranno importanti per tutti. I Comuni sono le Istituzioni più importanti. Colleferro l’ho vissuto direttamente: Sanna è un Sindaco che ha lavorato nella giusta direzione. Ha fatto sì che questo territorio, dopo brutte vicende, innestasse un modello di sviluppo molto preciso. Ha tentato di migliorare la qualità della vita delle persone. Gli altri sindaci non sono riusciti a farsi sentire dalle istituzioni, basti pensare al tema dei rifiuti”.

L’opinione di Carella

“Importante anche la presenza di una donna (riferito a Stefania Cacciotti, N.D.R.). Mi associo alla commozione per Willy. Sanna è stato attaccato da sindaco di Montelanico. È un onore! Pierluigi ha messo in atto attenzione verso l’attività delle Istituzioni culturali, come ad esempio l’Auditorium”.

