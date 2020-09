Colleferro, martedì 15 settembre 2020 fiaccolata in memoria di Willy

Anche nel Comune di Colleferro, luogo dove è stato brutalmente ucciso Willy, ci sarà una fiaccolata. L’appuntamento è per martedì sera.

Tre auto della Polizia Locale di Paliano, Colleferro ed Artena hanno scortato il corpo di Willy da Tor Vergata al campo sportivo di Paliano.

Il funerale, affollatissimo e con tante persone che sono rimaste addirittura fuori, è stato celebrato con semplicità e profondità dai due vescovi di Palestrina e Velletri; come richiesto dalla famiglia nessuna telecamera ha potuto accedere.

Il colpo d’occhio che si aveva entrando era rapito dalle migliaia di maglie bianche, dallo sguardo di quei giovani cittadini coraggiosi: l’unica nota capace di rincuorare.

Dopo una settimana tremenda non ho più parole, e non ne avrei comunque per descrivere il momento dell’estremo saluto; non ne avrei perché quelle giuste non esistono e quelle che abbiamo a disposizione sarebbero inadeguate e parche.

Ho parlato con lo zio e gli amici di Willy questa mattina e siamo rimasti d’accordo per fare la fiaccolata a Colleferro tutti insieme martedì sera.

Domani, visto che ci sarà una visita della comunità di Capo Verde a Colleferro, ne parlerò anche con i genitori che oggi non era proprio il caso di disturbare, ma che mi hanno espresso la loro volontà di partecipare.

La nostra comunità è in lutto, il nostro petto duole, le nostre dita si contorcono, i nostri occhi inumidiscono, il nostro animo è in tumulto: siamo stati sottoposti ad una grande prova, siamo stati costretti a passare per questa porta stretta.

Dobbiamo passare, non abbiamo scelta. Per Willy!