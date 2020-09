Consegnato, allestito e pronto a partire il primo dei due ambulatori mobili della ASL Roma 5 . Nelle scuole l’Unità mobile interverrà nel caso in cui si riveli la positività di uno studente o docente, con necessità di effettuare uno “screening” su tutta o parte della popolazione scolastica dell’istituto.

Scuole, da oggi è operativo l’ambulatorio mobile della ASL ROMA 5

L’Unità mobile, costituita da personale infermieristico e tecnico (ove necessario supportati da un medico) sarà utilizzata per intervenire tempestivamente, per l’esecuzione di test antigenici rapidi, in caso di rischio di diffusione del virus nelle scuole, al fine di fornire nel giro di pochissimo tempo il referto a studenti e docenti.

A bordo del mezzo è installato un analizzatore F-200, analogo a quello presente negli aeroporti e nei drive-in – in grado di fornire in 30 minuti l’esito della ricerca antigenica sul tampone.