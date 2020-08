Sarà riattivata dalle 13.00 (fino alle 20.00) di oggi, lunedì 24 agosto, la postazione drive-in per i tamponi Sars Cov 2 nel piazzale presso il Car in via Tenuta del Cavaliere nel comune di Guidonia Montecelio.

Riattivata la postazione di Guidonia

La postazione da domani, martedì 25 agosto, sarà attiva con orario 9.00 – 20.00.

Questi i tre presidi sul territorio della ASL Roma 5 aperti 7 giorni su 7 (inclusi domenica e festivi) dalle 9.00 alle 20.00:

Palombara Sabina, Casa della Salute

Colleferro, via degli Esplosivi

Guidonia Montecelio, via Tenuta del Cavaliere

APPROFITTIAMO PER RICORDARE CHE:

Per ogni informazione si può contattare il numero verde 800.118.800 o segnalare il rientro attraverso l’app “lazio doctor covid”.

È raccomandato di recarsi al drive-in con la ricetta del medico ma in caso di difficoltà la tessera sanitaria e il documento di viaggio (esempio biglietto aereo) possono essere sufficienti. Se si porta la ricetta del medico di medicina generale si velocizzano le operazioni di tracciamento.

Per i presidi della Regione Lazio vai su: https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in