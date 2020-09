Dopo l’ennesima, strepitosa, stagione di successi di Superquark, la cultura torna in tv su Rai 1. Alberto Angela condurrà la prima puntata di Ulisse, che tornerà mercoledì 16 settembre 2020. Vediamo le anticipazioni.

Ulisse, anticipazioni prima puntata 16 settembre 2020

Essendo una trasmissione tv principalmente basata sui viaggi e sulla conoscenza, l’emergenza covid non può che aver in qualche modo penalizzato il programma. Tuttavia, Alberto Angela e il suo staff hanno cercato soluzioni alternative, altrettanto valide.

La prima puntata della nuova stagione di Ulisse è dedicata a Roma. La Capitale sarà mostrata dall’alto grazie anche all’ausilio dei droni. Tramite un nuovo “linguaggio”, spiega direttamente Alberto Angela dal suo profilo Facebook, verranno mostrate le bellezze romane. Il nome dell’episodio è infatti “Sotto il cielo di Roma”. Gli spettatori potranno ammirare i luoghi più emblematici e affascinanti.

Un volo nei cieli di Roma darà il via, alle 21.25, alla puntata in onda su Rai1. La Capitale verrà vista da una prospettiva inconsueta. Le protagoniste saranno così piazze, strade, edifici e chiese, che viste dal cielo appariranno in tutta la loro maestosità. Alberto Angela ci porterà a visitare l’alto della chiesa di Trinità dei Monti a piazza del Popolo, al Vittoriano e poi Palazzo Colonna. Non mancherà ovviamente la culla politica di Roma: il Campidoglio; ma anche i Fori Romani e piazza Piazza Sant’Ignazio, Campo de’ fiori, piazza Navona, il circo di Domiziano e Castel Sant’Angelo, di cui verrà ripercorsa la tortuosa e avvincente storia. E infine dall’alto verrà mostrato il fiume Tevere, i ponti di Roma, l’Aventino e il Colosseo Quadrato all’Eur: il quartiere futuristico della Capitale. Ad accompagnarci, oltre il padrone di casa Alberto Angela, saranno ospiti particolari alcuni romani doc, quali Carlo Verdone e Gigi Proietti. Il primo ci racconterà un po’ del rapporto tra i romani e il potere, il secondo reciterà alcuni storici versetti del Belli. Non mancherà un omaggio musicale a Roma interpretato da Noemi.

Quattro puntate, ogni mercoledì, per raccontare viaggi alla ricerca di storie molte diverse tra loro. Di seguito, alcune anticipazioni sull’intera stagione 2020 di Ulisse, il piacere della scoperta raccontate dal conduttore stesso con un post:

Carissimi,

ci siamo. Mercoledì prossimo, 16 settembre, torna Ulisse.

Il ritorno in onda con nuove trasmissioni ti fa sempre provare emozioni speciali.

Anche perché quest’anno Ulisse “compie” 20 anni! È un programma che realizziamo dal novembre del 2000, ed è emozionante pensare di aver fatto così tanta strada assieme a voi.

Eppure ogni volta che parte la sigla è come se fosse la prima volta, in quel lontano novembre: portare nelle case delle persone approfondimenti e temi scientifici, storici e culturali sulla Rai è un grande onore, ma anche una grande responsabilità nei vostri confronti e del meraviglioso gruppo di lavoro che mi supporta.

Il ritorno su Rai Uno con nuove puntate è quest’anno ancora più significativo. Abbiamo tutti attraversato mesi durissimi, che speriamo di non rivivere mai più… In quei mesi il nostro lavoro non si è mai fermato: perché bisogna comunque sempre guardare al futuro con ottimismo. Da casa abbiamo impostato e scritto le nuove puntate di Ulisse che vedrete nelle prossime settimane.

Poi a giugno siamo finalmente ritornati sul set. Ve lo confesso: è stato davvero “strano” ed emozionante. Perché, se da un lato si lavora con tutte le cautele e le norme necessarie per impedire una nuova virulenza aggressiva del Covid-19, dall’altro tutti noi sentiamo, potente, la voglia, il desiderio e la responsabilità di tornare a raccontare storie, luoghi, personaggi, affinché restituiscano, anche se in parte, quel senso di “normalità” che un appuntamento fisso della tv italiana, come Ulisse, sa dare.

Alcune delle puntate che vedrete sono state realizzate in studio. E questo mi ha fatto sentire ancora più vicino a voi: ho provato a raccontare le storie che ascolterete come se mi trovassi in salotto con voi, in una sera di autunno, a parlare di viaggi, personaggi, luoghi.

Naturalmente si tratta di studi “speciali”, con tecniche ed effetti che vi faranno viaggiare (questo sì) in luoghi spesso difficilmente accessibili per delle riprese.

Nelle prossime settimane andremo in viaggio con Ulisse “volando” nel cielo di Roma per ammirare dall’alto e con un nuovo linguaggio le bellezze della nostra Capitale. Dedicheremo, poi, un’intera puntata a Raffaello, artista divino, a 500 anni dalla morte. È stato, lo vedrete, uno degli artisti più poliedrici della storia.

E dopo i temi della cultura classica, conosceremo meglio alcune delle più importanti personalità della nostra epoca: da Elisabetta II, l’ultima grande regina, ripercorrendo la sua vita e tutti gli scenari che ha attraversato sia fuori che dentro Buckingham Palace. Scoprirete così il volto umano e la forza straordinaria di questa donna che sta lasciando una grande impronta nella Storia.

Infine, conosceremo da vicino un grande mito della Storia, John Kennedy. Lo faremo nei luoghi e nei momenti che hanno scandito la sua vita, scoprendo anche la famiglia Kennedy e, soprattutto Jackie, sua moglie, un’altra donna che ha segnato la storia del ‘900.

Vi lascio alcuni scatti dal set che, spero, possano trasmettere, almeno in parte, l’emozione provata nella realizzazione di queste nuove puntate di Ulisse.

Vi aspetto mercoledì prossimo, 16 settembre, in prima serata su Rai Uno con la prima puntata, dedicata a Roma.

Un abbraccio a tutti,

Alberto

