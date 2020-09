Superquark, anticipazioni ultima puntata di stasera, 1 settembre 2020

Ultima puntata della stagione 2020 di Superquark stasera. Martedì 1 settembre, alle ore 21:25, su Rai 1, Piero Angela ci porterà ancora una volta alla scoperta delle principali curiosità e bellezze del mondo. Le anticipazioni del programma di oggi.

Anticipazioni ultima puntata Superquark di stasera, 1 settembre 2020

Stasera il popolare programma di Rai 1 ci mostrerà le splendide immagini del documentario prodotto dalla BBC che ci porteranno alla scoperta dell’Africa, luogo dove si ritrovano gli animali di tutto il mondo. Scopriremo nel dettaglio la natura del luogo e i loro abitanti e le meravigliose foreste pluviali. In seguito verrà mostrata la città di Aosta e le sue numerose curiosità.

Alberto Angela ci mostrerà alcune tra le vette più alte d’Europa. Immancabile la presenza della scienza, con un servizio dedicato ai virus, mai come quest’anno di attualità. Sulla stessa scia, un team internazionale di astrofisici ci parlerà della teoria della relatività di Albert Einstein e dei loro recenti studi. E ancora natura, con gli alberi in città.

A cosa serve la loro presenza? Lo scopriremo stasera. Così come la scienza in cucina ci porterà alla scoperto dei nuovi metodi per contrastare l’obesità infantile. In studio saranno presenti Alessandro Barbero, che nell’ambito della mini rubrica “Dietro le quinte della storia” racconterà la battaglia di Québec. Massimo Polidoro, invece, con la “Psicologia di una bufala” ci insegnerà a distinguere tra fonti affidabili e quelle meno.

