Roma, Collatino: uomo in bici viene travolto da un’auto

Una tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, lunedì 14 settembre 2020, a Roma. Un uomo, in sella alla sua bici, è morto investito.

Collatina, uomo viene investito con la bici

Ciclista investito. È successo tutto nella giornata di ieri, un uomo di 69 anni a bordo della sua autovettura ha investito un ciclista di 51 anni in via Guglielmo Sansoni, in zona Collatina. A poco sono serviti i soccorsi del 118 che sono arrivati prontamente, visto che la vittima è morta poche ore dopo in ospedale.

Adesso sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.